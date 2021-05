Börse in Frankfurt : Inflationssorgen belasten Kurse schwer

Zunehmende Inflationssorgen in den USA haben Aktien-Anleger am Dienstag in die Flucht getrieben.

Frankfurt/Main | Nach zuletzt vier Erholungstagen büßte der deutsche Leitindex Dax 1,82 Prozent auf 15.119,75 Punkte ein. Ein Abrutschen unter die Marke von 15.000 Zählern vermied der Dax im Tagestief nur denkbar knapp. Der MDax verlor 2,06 Prozent auf 31.782,74 Punkte. Auch starke deutsche Konjunkturdaten halfen den Kursen nicht. Spannend könnte es am Mittwoch ...

