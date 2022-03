Verbraucherpreise : Inflationsrate in Niedersachsen klettert auf fast 7 Prozent

Die Verbraucherpreise in Niedersachsen haben im März erneut kräftig zugelegt. Auf Basis vorläufiger Daten nannte das Statistische Landesamt am Mittwoch für den zu Ende gehenden Monat eine um insgesamt 6,9 Prozent höhere Teuerung als vor einem Jahr. Auch gegenüber dem Februar, als die regionale Inflationsrate im Nordwesten noch 4,8 Prozent betragen hatte, zog das Preisniveau abermals deutlich an. Als eine zentrale Ursache stellten die Statistiker in Hannover heraus, dass vor allem Energie im Zusammenhang mit dem Krieg in der Ukraine immer mehr koste. Nur für diesen Teilbereich betrachtet, lag die Rate bei 37,1 Prozent.

So verteuerte sich Sprit gegenüber dem März 2021 zuletzt um beinahe die Hälfte (48,1 Prozent). Die Preise für Mobilität und Verkehr schlugen sich im Schnitt um 17,8 Prozent stärker nieder. Für Energie im Haushalt mussten Verbraucher nahezu ein Drittel (31,1 Prozent) mehr ausgeben - Strom wurde dabei um 9,2 Prozent, Erdgas um 23,6 Prozent und leichtes H...

