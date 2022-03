Verbände : Industrie mahnt wegen Corona-Zahlen zu Vorsicht

Die Regierung will in wenigen Tagen die meisten Corona-Maßnahmen streichen. Ist das verantwortbar angesichts steigender Infektionszahlen? BDI und VDMA sind in Sorge.

Angesichts steigender Corona-Zahlen mahnt der Bundesverband der Deutschen Industrie zu Vorsicht. „Eine großzügige Lockerung ist angesichts neuer Rekordwerte bei den Infektionszahlen schwer zu verantworten“, sagte BDI-Präsident Siegfried Russwurm am Dienstag laut Mitteilung. Der Entwurf über Corona-Maßnahmen ab dem kommenden Sonntag lasse Konsequenz ver...

