Monatskarte : In MV können nun auch 9-Euro-Tickets gekauft werden

In manchen Bundesländern konnten Fahrgäste schon in der vergangenen Woche ihre 9-Euro-Tickets kaufen, in Mecklenburg-Vorpommern geht es nun auch los. Aber es gilt nicht für alle Verbindungen im Land. Eine ist ausgenommen.

In Mecklenburg-Vorpommern hat nun auch ...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.