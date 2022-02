Wirtschaft : In Köln/Bonn sogt Warnstreik für Flugausfälle

Wegen eines Warnstreiks sind am Montagmorgen am Flughafen Köln/Bonn zahlreiche Flüge ausgefallen. Wie der Website des Flughafens zu entnehmen war, wurde die Mehrzahl der Flüge für den Vormittag gestrichen. Auch für Flüge am Nachmittag waren bereits einige Ausfälle angekündigt. Betroffen waren demnach sowohl um Flüge im In- als auch ins Ausland.

Die Gewerkschaft Verdi hatte das Sicherheitspersonal an den Passagier-Kontrollstellen aufgerufen, die Arbeit von 00.00 bis 24.00 Uhr niederzulegen. Bereits am Sonntag hatte der Flughafen vor größeren Behinderungen im Flugverkehr gewarnt und Passagiere gebeten, sich bei den Fluggesellschaften oder Reiseveranstaltern über den Status ihres Fluges zu erkun...

