Konjunktur : Ifo-Geschäftsklima hellt sich nur leicht auf

Einige Analysten hatten mit einem stärken Zuwachs gerechnet, doch die dritte Welle der Corona-Pandemeie schlägt sich auch in der Stimmung der Unternehmen nieder: Der Ifo-Index ist nur marginal gestiegen.

München | In Deutschland hat sich die Unternehmensstimmung im April nur leicht verbessert. Der Ifo-Geschäftsklimaindex stieg gegenüber dem Vormonat um 0,2 Punkte auf 96,8 Zähler, teilt das Ifo-Institut in München mit. Analysten hatten mit einem stärkeren Zuwachs auf im Schnitt 97,8 Punkte gerechnet. Dennoch ist es der dritte Anstieg des Indikators in Folge, ...

