Kampf gegen Roboter-Tiere : „Horizon Forbidden West“: Die Postapokalypse geht weiter

Die postapokalyptische Welt von „Horizon Zero Dawn“ wurde vor fünf Jahren zu einem vollen Erfolg. Im Sequel „Horizon Forbidden West“ erforscht man nun in der Postapokalypse eine tödliche Seuche.

„Horizon Zero Dawn“ mit seiner detaillierten postapokalyptischen Erde fand 2017 viele Fans in der Videospielgemeinde. Fünf Jahre später gibt es mit „Horizon Forbidden West“ nach einer Verzögerung den von vielen erwarteten Nachfolger. Wie schon im ersten Teil spielt der Titel in einer postapokalyptischen Version der USA. Im Zentrum steht weiterhin die K...

