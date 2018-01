Börse in Frankfurt : Hoffnung auf neue Regierung hilft Dax nicht weiter nach oben

Die Hoffnung auf eine baldige Regierungsbildung in Deutschland hat dem Dax am Montag zunächst keinen weiteren Schub gegeben.

von dpa

22. Januar 2018, 11:56 Uhr

Nach einem positiven Handelsauftakt drehte der deutsche Leitindex ins Minus und verlor bis zum Mittag 0,10 Prozent auf 13.421,03 Punkte. Damit zollte er auch seiner jüngsten Rally Tribut, die ihn bereits in Sichtweite des Rekordhochs vom November bei 13.525 Punkten geführt hatte.

MDax und SDax schafften es zwar am Montag schon zum Auftakt auf weitere Höchststände. Doch auch hier hielt sich die Euphorie anschließend in Grenzen: Während der Index der mittelgroßen Unternehmen zuletzt um 0,22 Prozent auf 27.394,29 Punkte nachgab, gewann der Nebenwerte-Index SDax 0,11 Prozent auf 12.530,30 Punkte. Für den Technologiewerte-Index TecDax ging es um 0,05 Prozent auf 2.704,36 Punkte hoch. Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 gab indes minimal nach.

Im Dax setzten sich die Aktien der Deutschen Telekom mit plus 1,49 Prozent an die Spitze. Damit unternahmen sie erneut einen Erholungsversuch. Offenbar half, dass das Unternehmen wie geplant auch im gerade begonnenen Jahr die Ausschüttung an die Aktionäre steigern will.

Dagegen gehörte Continental mit einem Kursrutsch von 1,32 Prozent auf 246,80 Euro zu den größten Verlierern im deutschen Leitindex. Viel des Potenzials durch eine Aufspaltung des Reifenherstellers und Autozulieferers sei nach dem jüngsten Kursanstieg bereits eingepreist, begründete Analyst Max Warburton von Bernstein Research seine Abstufung. Das auf 260 Euro angehobene Kursziel half den Aktien nicht.