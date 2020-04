Börse in Frankfurt : Hoffnung auf Besserung in der Krise treibt Dax hoch

Der von der Corona-Krise schwer gebeutelte Dax hat zum Wochenauftakt den Erholungskurs wieder aufgenommen.

06. April 2020, 17:39 Uhr

Weltweit keimten am Wochenende Hoffnungen auf eine verlangsamte Ausbreitung des Coronavirus auf. Leicht sinkende Zahlen von Neuinfektionen und Todesfällen in Teilen der Europäischen Union und im US-Bundesstaat New York wurden am Sonntag gemeldet.

Der Dax stieg um 4,5 Prozent auf 9953 Punkte und lag damit in Reichweite der 10.000er-Marke. «Europa scheint die Kurve zu kriegen», schrieb Analyst Craig Erlam vom Broker Oanda.

In den von der Pandemie am schwersten betroffenen Ländern Italien und Spanien gingen die Zahlen der Neuinfektionen und Toten zurück. Auch in anderen Ländern deute sich eine Besserung der Lage an. Dies nähre den Optimismus nach einem «entsetzlichen Monat» März.

Der MDax für mittelgroße Unternehmen rückte um 3,2 Prozent auf 20.977 Punkte vor. Der EuroStoxx 50 erholte sich um knapp vier Prozent.

Am Rentenmarkt fiel die Umlaufrendite von minus 0,45 Prozent am Freitag auf minus 0,43 Prozent. Der Rentenindex Rex fiel um 0,06 Prozent auf 144,72 Punkte. Der Bund-Future gab um 0,03 Prozent auf 171,85 Zähler nach.

Der Euro bewegte sich kaum und kostete am Nachmittag 1,0793 US-Dollar. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs am Freitag auf 1,0785 Dollar festgesetzt.