Börse in Frankfurt : Handelskrieg hemmt Dax-Anleger

Die Zuspitzung des Zollkonflikts zwischen China und den USA hat dem deutschen Aktienmarkt den Wochenauftakt verhagelt. Die von US-Präsident Donald Trump angekündigten neuen Strafzölle gegen China konterte Peking am Montag mit einer Abwertung seiner Währung.

von dpa

05. August 2019, 12:19 Uhr

Der Dax fiel am Montag zwischenzeitlich auf den tiefsten Stand seit Anfang Juni und notierte am späten Vormittag 1,26 Prozent tiefer bei 11.722,96 Punkten. In der Vorwoche war der deutsche Leitindex bereits um 4,4 Prozent abgesackt - so deutlich wie seit Oktober 2018 nicht mehr. Der MDax, der die Aktien mittelgroßer deutscher Unternehmen repräsentiert, fiel am Montag um 1,50 Prozent auf 25 241,16 Punkte. Der EuroStoxx 50 büßte rund 1,5 Prozent ein.

Unter den einzelnen Branchen zählten die Aktienkurse der deutschen Autohersteller und -zulieferer zu den größeren Verlierern. Das mit dem Handelsstreit verbundene Risiko von US-Strafzöllen auf Autoimporte belastete den Fahrzeugsektor. Die Papiere von Volkswagen, BMW, Daimler und Continental verloren zwischen 2,0 und 2,4 Prozent. Die Aktien von Thyssenkrupp fielen auf ein weiteres Tief seit Sommer 2003 und büßten als größter Dax-Verlierer 3,2 Prozent ein. Die Papiere der Metro AG verloren 2,6 Prozent auf 15,10 Euro.

Die Titel von Axel Springer legten um 0,2 Prozent zu und gehörten damit zu den attraktivsten MDax-Werten. Der Medienkonzern teilte mit, dass dem Finanzinvestor KKR mit über 20 Prozent der Anteile die nötige Zahl von Aktien für sein Übernahmeangebot angedient worden seien.