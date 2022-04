Bau : Hamburger Kongresszentrum wird nach Sanierung eröffnet

Nach mehr als fünfjähriger Sanierung wird das Congress Center Hamburg (CCH) am Freitag (15.00 Uhr) offiziell wiedereröffnet. Zur Feier in dem modernisierten Gebäude mit einer Gesamtfläche von 36.000 Quadratmetern und Platz für bis zu 12.000 Menschen werden unter anderem Bürgermeister Peter Tschentscher und Messechef Bernd Aufderheide erwartet. Ursprünglich sollte das CCH am Dammtor-Bahnhof bereits Mitte 2019 eröffnet werden. Doch dies vereitelten unter anderem Asbestfunde und die Pandemie. Mit den Verzögerungen stiegen auch die Kosten. Statt der ursprünglich vorgesehenen 194 Millionen Euro schlägt die Sanierung nun nach Senatsangaben mit 297 Millionen Euro zu Buche.

