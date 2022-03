Luftverkehr : Hamburger Flughafen erklärt sich für CO2-neutral

Der Hamburger Flughafen hat sich als erster deutscher Airport für CO2-neutral erklärt. Dazu präsentierte die Flughafengesellschaft am Mittwoch ein nach Kriterien des europäischen Branchenverbandes Airports Council International Europe (ACI) ausgestelltes Zertifikat. „Seit dem Jahr 2009 hat Hamburg Airport seine jährlichen CO2-Emissionen um knapp 80 Prozent - von 40.000 Tonnen auf 8700 Tonnen - reduziert“, hieß es in einer Mitteilung. „Um auch den restlichen CO2-Ausstoß vollständig zu kompensieren, muss Hamburg Airport derzeit noch in hochwertige Ausgleichszertifikate investieren.“ Das Zertifikat deckt den laufenden Betrieb des Airports selbst ab, nicht den laufenden Flugbetrieb, der im Luftverkehr für die allermeisten Emissionen des klimaschädlichen Gases CO2 steht.

„Die CO2-Neutralität konnte nur bereits jetzt erreicht werden, weil wir schon vor über zehn Jahren begonnen haben, konsequent darauf hinzuarbeiten“, sagte Flughafenchef Michael Eggenschwiler. „So gehen wir als städtisches Unternehmen mit gutem Beispiel voran und leisten unseren Beitrag zum Erreichen der Hamburger Klimaschutz-Ziele.“ Als Bausteine zum C...

