Energie : Habeck-Reise bringt Hamburgs Wasserstoff-Ambitionen voran

Die Reise von Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck in die Vereinigten Arabischen Emirate (VAE) bringt Hamburgs Ambitionen für ein bundesweites Wasserstoff-Drehkreuz voran. Während der Reise wurden in der VAE-Hauptstadt Abu Dhabi insgesamt fünf Kooperationen zum Aufbau einer Wasserstoffwertschöpfungskette zwischen Deutschland und den VAE unterzeichnet. Darunter sind auch Vereinbarungen zwischen dem Hamburger Hafenlogistiker HHLA und Europas größter Kupferhütte Aurubis mit der nationalen VAE-Energiegesellschaft Adnoc.

„Über eine Testlieferung von Ammoniak von Adnoc über die HHLA an Aurubis soll die Lieferkette und die Nutzung von Ammoniak als Energieträger in der Kupferherstellung erprobt werden“, berichtete die Hamburger Wirtschaftsbehörde am Montag. „Auf diese Weise könnte im Erfolgsfall die Kupferherstellung dekarbonisiert, also ohne CO2-Emissionen durchgeführt w...

