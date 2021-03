Kartellamt : Grünes Licht für Übernahmen: Marktführer Edeka wächst

Die Zerschlagung der SB-Warenhauskette Real bietet den Wettbewerbern Chancen für kräftiges Wachstum. Davon kann jetzt auch Deutschlands größter Lebensmittelhändler Edeka profitieren.

Bonn | Deutschlands größter Lebensmittelhändler Edeka kann seine führende Marktposition weiter ausbauen. Das Bundeskartellamt gab dem Handelsriesen am Dienstag grünes Licht für die Übernahme von bis zu 51 Real-Filialen zwischen Lübeck und Bayreuth. An 6 dieser Standorte muss Edeka allerdings Teilflächen für mindestens zehn Jahre an Wettbewerber vermieten ...

