Kritik an Notenbanken : Greenpeace-Aktion: Gleitschirm-Protestflug an der EZB

Vier Stunden harrten Greenpeace-Aktivisten auf einem Dach der Europäischen Zentralbank aus, aus Protest gegen die Geldpolitik der Notenbanken. Nach Aufforderung der Polizei verließen sie das Gebäude.

Frankfurt am Main | Mit Gleitschirmen haben Greenpeace-Aktivisten in Frankfurt gegen die Geldpolitik der Europäischen Zentralbank (EZB) protestiert. Zwei Gleitschirmflieger landeten am Mittwochmorgen auf einem etwa 15 bis 20 Meter hohen Dach des Gebäudes. Dort entrollten sie ein zwölf Meter langes Banner mit der Aufschrift: „Stop funding Climate Killers“. Ein weiterer...

