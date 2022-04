Prozess : Gericht stellt Drach Laptop zur Verfügung

Reemtsma-Entführer Thomas Drach bekommt im Prozess wegen Raubes und versuchten Mordes vor dem Kölner Landgericht einen eigenen Laptop. Wie eine Gerichtssprecherin auf Anfrage sagte, handele es sich um ein „Lesegerät“ ohne Zugang zum Internet. Auf dem Laptop, den das Gericht dem Angeklagten zur Verfügung stellt, befinde sich Drachs Verfahrensakte.

Der Angeklagte dürfe sich damit in seiner Zelle auf den Prozess vorbereiten. Auch im Gerichtssaal hat Drach den Computer dabei. Es handelt sich laut Landgericht um ein „abgeschirmtes Gerät“, das wie ein E-Reader funktioniere. Ohne den Laptop, so Verteidiger Andreas Kerkhof, „müsste Herr Drach ja 50 Aktenordner auf seiner Zelle haben“. Die Papierakte in...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.