Ukraine-Krieg : Geflügelwirtschaft: Kein Getreide mehr für Bio-Sprit

Die Geflügelwirtschaft fordert angesichts der Folgen des Ukraine-Krieges, die Verwendung von Getreide in der Kraftstoffproduktion zu stoppen. Weizen und Mais dürften in dieser schweren Krise ab sofort nicht mehr zu Ethanol verarbeitet werden, verlangten sämtliche Verbände der Branche nach Informationen der „Neuen Osnabrücker Zeitung“ (NOZ) in einem Schreiben an Bundeslandwirtschaftsminister Cem Özdemir (Grüne) und seine niedersächsische Amtskollegin Barbara Otte-Kinast (CDU).

Der Präsident des Zentralverbandes der Deutschen Geflügelwirtschaft, Friedrich-Otto Ripke, bestätigte am Freitag das Schreiben. Er verwies auf die hohe Bedeutung der Ukraine und Russlands als Getreidelieferanten hin. Für den Fall, dass diese Länder wegfielen, müsse sich auch Deutschland entsprechend vorbereiten. Die Verbände warnten vor einer Verknappu...

