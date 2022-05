Krieg in der Ukraine : Gazprom stellt Gaslieferungen an die Niederlande ein

Keine Rubel - kein Gas: Das russische Staatsunternehmen Gazprom hat die Lieferungen an die Niederlande gestoppt. Doch dort bezieht man die fehlende Gasmenge bereits aus anderen Quellen.

Der russische staatliche Energieriese Gazprom hat nach eigenen Angaben die Gaslieferungen an die Niederlande eingestellt. „Gazprom hat die Gaslieferungen an das Unternehmen GasTerra B.V. (Niederlande) eingestellt, weil diese nicht in Rubel bezahlt wurden“, teilte das Unternehmen am Dienstag mit. Gazprom berief sich in seiner Entscheidung auf das Dekre...

