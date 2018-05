Suche nach einem Nachfolger : Führungswechsel: Chef von Senvion tritt zurück

Jürgen Geißinger hatte die Leitung in einer schwierigen Phase übernommen und will sich jetzt anderen Aufgaben widmen.

von dpa

23. Mai 2018, 12:45 Uhr

Hamburg | Der Chef des Windkraftanlagenbauers Senvion, Jürgen Geißinger, tritt mit sofortiger Wirkung zurück. Übergangsweise werde Finanzvorstand Kumar Manav Sharma die Führung übernehmen, teilte das Unternehmen am Mittwoch mit. Die Suche nach einem Nachfolger sei bereits auf einem sehr guten Wege, hieß es.

Geißinger habe seine wesentlichen Ziele erreicht und wende sich nun neuen Aufgaben zu, sagte ein Senvion-Sprecher zur Begründung. Senvion wolle nun „die nächste Phase des Wachstumskurses und der internationalen Expansion des Unternehmens einleiten“, hieß es weiter. Das Unternehmen hatte im ersten Quartal deutlich mehr Aufträge verzeichnet und die Verluste eingedämmt. Wegen der Auftragsflaute aus dem Vorjahr war der Umsatz jedoch um mehr als ein Drittel eingebrochen.

Geißinger hatte Senvion im Dezember 2015 in schwierigem Fahrwasser übernommen und einen harten Restrukturierungskurs gefahren. So wurden die Kosten gesenkt und Werke geschlossen. Gleichzeitig expandierte das stark vom europäischen Geschäft abhängige Unternehmen in neue Märkte. Der Manager, zuvor Chef beim Automobilzulieferer Schaeffler, brachte Senvion 2016 an die Börse. Dort sackte die Aktie nach der Verkündung der Personalie zunächst deutlich ab.