Starker Anstieg seit einigen Tagen : Folgen des Ukraine-Kriegs: Preise für Öl und Erdgas schnellen in die Höhe

Der Ölpreis ist am Montagmorgen auf einen Höchststand seit dem Jahr 2008 gestiegen. Einer der Hauptgründe für den starken Anstieg ist ein Rohstoff-Embargo gegen Moskau, das wegen der russischen Angriffe in der Ukraine im Raum steht. Der Preis für Erdgas stieg am Montag sogar um 60 Prozent.

Ein möglicher Importstopp für Öl aus Russland hat die Ölpreise zum Wochenauftakt auf den höchsten Stand seit 2008 getrieben. Im frühen Handel stieg der Preis für ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent um bis zu knapp 18 Prozent auf 139,13 Dollar und lag damit in der Nähe des Rekordniveaus von fast 150 Dollar aus dem Sommer 2008. Zuletzt legte de...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.