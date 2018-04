Urteil des EuGH : Fluggesellschaften müssen Passagiere auch bei wilden Streiks entschädigen

Am 7. Oktober 2016 musste Tuifly den Betrieb wegen massenhafter Krankmeldungen der Besatzungen fast komplett einstellen. Auch an den Tagen davor und danach gab es bis zum 9. Oktober viele Flugausfälle. Air Berlin war ebenfalls betroffen. Denn 14 Tuifly-Jets samt Personal sind seit Jahren im Streckennetz der Berliner eingeplant – und blieben an diesen Tagen ebenfalls am Boden. Allein 3000 Reiseverträge – meist auf mehrere Personen ausgestellt – musste Tui nach eigenen Angaben wegen fehlender Beförderungsmöglichkeiten kündigen. Für den heftigsten Tag, den 7. Oktober, hatte die Tochtergesellschaft des Reisekonzerns Tui von 9700 betroffenen Fluggästen berichtet.