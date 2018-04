Flüssiggas-Terminal wird Chefsache

Neuer maritimer Koordinator Brackmann und Ministerpräsident Günther werben bei Investor in Rotterdam für Brunsbütteler 450-Millionen-Projekt

von Henning Baethge

14. April 2018, 18:17 Uhr

Der neue Koordinator der Bundesregierung für die maritime Wirtschaft will sich künftig vor allem für eine umweltfreundlichere Schifffahrt und für den Bau eines nationalen Flüssiggas-Terminals in Brunsbüttel einsetzen. „Green Shipping ist für mich eines der wichtigsten Themen überhaupt“, sagt der in dieser Woche ins Amt gekommene CDU-Politiker Norbert Brackmann gegenüber unserer Zeitung. Der Lauenburger Bundestagsabgeordnete will daher dafür kämpfen, dass künftig mehr Schiffe statt mit schmutzigem Diesel mit saubererem Flüssiggas (LNG) angetrieben werden. „Nicht nur der Autoverkehr kann und muss zur Reduktion von Schadstoff-Emissionen beitragen, sondern auch der Schiffsverkehr“, begründet Brackmann den Vorstoß.

Das Kürzel LNG steht für „liquefied natural gas“, den englischen Begriff für verflüssigtes Erdgas. Dass in Deutschland bisher kaum Schiffe mit diesem Treibstoff fahren, liegt unter anderem daran, dass es hierzulande noch kein Import-Terminal für LNG gibt. Vielmehr müssen Schiffe, die in deutschen Häfen Flüssiggas tanken wollen, umständlich mit Lastwagen aus anderen Ländern beliefert werden. Das soll sich nach Brackmanns Willen ändern: Er setzt darauf, dass die Pläne eines holländisch-deutschen Konsortiums zum Bau eines Flüssiggas-Terminals in Brunsbüttel verwirklicht werden. „Ich hoffe, dass das Realität werden kann“, sagt Brackmann. Daher unternimmt er auch seine erste Dienstreise im neuen Amt am kommenden Donnerstag nach Rotterdam, wo Konsortialführer Gasunie bereits ein großes Flüssiggas-Terminal betreibt.

Gemeinsam mit Schleswig-Holsteins Ministerpräsidenten Daniel Günther will Brackmann dann in Rotterdam dafür werben, dass Gasunie die 450 Millionen Euro schweren Terminal-Pläne in Brunsbüttel vorantreibt. Zwar darf das Bundeswirtschaftsministerium, dem Brackmann als maritimer Koordinator angehört, das Projekt höchstens sehr begrenzt finanziell fördern. Auch Schleswig-Holsteins Landesregierung wird jährlich nur 250 000 Euro für die Projektorganisation beisteuern, wie das Kieler Kabinett am Dienstag beschließen wird. Doch wollen Brackmann und Günther bei ihrem Besuch vor allem klarmachen, dass ihre Behörden die Umsetzung des Vorhabens so weit unterstützen werden, wie es irgend möglich ist. Brackmann hält das Import-Terminal nicht zuletzt deshalb für wichtig, weil es Deutschland weniger abhängig von russischen Gaslieferungen machen würde: „Unsere Energiesicherheit steigt, wenn wir Erdgas nicht nur aus einer Himmelsrichtung beziehen.“

Das geplante Brunsbütteler Terminal soll Flüssiggas von großen LNG-Tankern aufnehmen, etwa aus dem Wüstenstaat Katar. Mit dem auf minus 160 Grad gekühlten Treibstoff könnten dann zum einen Schiffe und Lastwagen mit LNG-Antrieben direkt betankt werden. Zum anderen könnte das Flüssiggas in den gasförmigen Zustand zurückverwandelt und ins Gasnetz eingespeist oder mit Binnenschiffen, Kesselwagen oder Tanklastern weitertransportiert und verteilt werden. Noch prüfen die Investoren ihre Pläne für das Terminal und haben kürzlich ein Markterkundungsverfahren bei möglichen Nutzern und Kunden gestartet. Die endgültige Investitionsentscheidung soll nächstes Jahr fallen.