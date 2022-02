Wirtschaft : Floristen: Blumen „emotionaler Anker“ in der Krise

Weniger Hochzeiten, kaum Veranstaltungen: Die Floristen leiden unter der Corona-Krise. Umso größer ist die Freude auf den Valentinstag - und die Hoffnung auf ein besseres Jahr.

Die Blumenhändler in Nordrhein-Westfalen freuen sich trotz der Corona-Krise auf das Geschäft rund um den Valentinstag am Montag. „Der Valentinstag ist immer ein sehr emotionaler Tag, an dem Blumen eine besondere Rolle spielen“, sagte Nicola Fink vom Fachverband Deutscher Floristen (FDF). „Viele Kunden kommen vielleicht zum ersten Mal in ein Blumengesch...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.