Tiere : Fast alle Hamburger Störche sind aus dem Süden wieder zurück

Einige Hamburger Störche sind noch immer auf ihrem Weg von Afrika zurück in die Hansestadt. Zwei Drittel der in Hamburg angestammten Tiere haben die Reise aus dem Süden bereits geschafft. Nun steht eine wichtige Phase für die Vögel an.

Viele der Hamburger Storchenpaare sind ...

