Wirtschaft : Familien bekommen Ausgleich für teure Energie

Viele Menschen versuchen gerade, möglichst viel Energie zu sparen und somit auch Geld. Sie duschen kürzer als sonst oder erledigen zum Beispiel mehr Wege mit dem Rad statt mit dem Auto. Denn zum Beispiel Gas zum Heizen und Benzin zum Tanken sind in den vergangenen Monaten viel teurer geworden. Die Preise steigen zudem immer noch höher.

Die Bundesregierung hat am Donnerstag deshalb entschieden, dass sie den Menschen helfen will, das alles zu bezahlen. Zwei von mehreren Maßnahmen sind: Familien sollen in diesem Jahr 100 Euro extra je Kind bekommen. Das Fahren mit Bussen und Bahnen im Ort soll drei Monate lang billiger werden: Ein Monatsticket kostet dann nur neun Euro, viel weniger als...

