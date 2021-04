Leitzins bleibt auf Rekordtief : EZB: „Müssen noch einen langen Weg gehen“

Die Infektionszahlen in vielen Ländern Europas steigen wieder. Das öffentliche Leben wird heruntergefahren. Für einen möglichen Ausstieg aus dem Notkaufprogramm ist es aus Sicht der EZB noch zu früh.

Frankfurt am Main | Europas Währungshüter halten sich angesichts der dritten Corona-Welle alle Optionen im Kampf gegen die wirtschaftlichen Folgen der Pandemie offen. „Wir müssen noch einen langen Weg gehen, bis wir die Brücke der Pandemie überquert haben und die wirtschaftliche Erholung stabil ist“, sagte EZB-Präsidentin Christine Lagarde am Donnerstag in Frankfurt. ...

