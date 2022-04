Ukraine-Krieg : Experten warnen vor Gas-Embargo gegen Russland

Mit dem Importverbot für russische Kohle bricht die EU ein Tabu, um Russland im Krieg gegen die Ukraine zu bestrafen. Experten warnen weiterhin vor Embargos für Öl und Gas. Gibt es Alternativen?

Energie-Experten haben vor schweren wirtschaftlichen Folgen eines Lieferstopps für russisches Gas in Reaktion auf den Krieg in der Ukraine gewarnt. „Ein volles Embargo würde eine sofortige Rezession in Europe auslösen, die Inflation würde weiter steigen, und die Innenpolitik noch schwieriger werden“, sagte der Ökonom Simone Tagliapietra von der Brüsse...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.