Russische Bank : Europäische Tochter von Sberbank muss Betrieb einstellen

48 Stunden nach der Warnung der Bankenaufseher gehen bei der Sberbank in Europa die Lichter aus. Die meisten Kunden kommen mit einem blauen Auge davon. Ihre Gelder sind über die gesetzliche Einlagensicherung geschützt.

Die scharfen Finanzsanktionen gegen Russland haben die erste Bank in die Pleite getrieben. Etwa 35 000 Kunden der Europa-Tochter der russischen Sberbank sollen entschädigt werden - die meisten davon in Deutschland. Nach einem starken Abfluss von Kundengeldern in den vergangenen Tagen untersagte die österreichische Finanzmarktaufsicht (FMA) in der Nach...

