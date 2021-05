Medienmarkt : Europa setzt im Wettbewerb mit Streaming-Riesen auf Größe

Bei Streamingdiensten und Bewegtbildangeboten wollen die etablierten TV-Konzerne ihre Kraft ausspielen. Sie setzen in europäischen Märkten auf Größe, wie jetzt das Beispiel Frankreich zeigt.

Paris/Luxemburg | Im weltweiten Wettbewerb bei Streaming-Angeboten bilden sich große neue Kooperationen heraus. In den USA gab der Telekommunikations-Riese AT&T die Abspaltung seiner Sparte Warnermedia und deren Zusammenlegung mit dem TV-Konzern Discovery bekannt. Nur wenige Stunden später folgte am Montagabend eine Ankündigung in Frankreich, über die schon länger s...

