Börse in Frankfurt : Eskalierender Handelsstreit setzt Dax unter Druck

Der eskalierende Handelsstreit zwischen den USA und China hat am Dienstag den Abwärtstrend im Dax beschleunigt. Nachdem der deutsche Leitindex zeitweise unter die Marke von 12.600 Punkten gerutscht war, stand er am Nachmittag bei 12.664,47 Punkten noch 1,32 Prozent tiefer.

von dpa

19. Juni 2018, 14:52 Uhr

Für den MDax der mittelgroßen Unternehmen ging es am Dienstag zuletzt um 0,96 Prozent runter auf 26.488,52 Punkte. Der Technologiewerte-Index TecDax fiel um 1,41 Prozent auf 2809,07 Zähler. Der EuroStoxx 50 als Leitindex der Eurozone verlor 1,20 Prozent auf 3425,04 Punkte.

US-Präsident Donald Trump drohte nun China mit weiteren Strafzöllen auf Waren im Wert von 200 Milliarden US-Dollar (172,3 Mrd Euro). Daraufhin gingen am Dienstag die asiatischen Börsen auf Talfahrt.

Wegen der internationalen Gefahren bewerten mittlerweile führende Wirtschaftsforschungsinstitute die Aussichten für Deutschland deutlich skeptischer.

Volkswagen büßten als größter Verlierer 2,6 Prozent ein. Auf die Meldung, dass der seit Montag inhaftierte Audi -Vorstandschef Rupert Stadler vom Aufsichtsrat beurlaubt wird und Vertriebsvorstand Bram Schot vorläufig den Chefposten bei der Volkswagen-Marke übernehmen soll, hatten die Volkswagen-Vorzüge aber nicht reagiert.

Im MDax brachen die Papiere von Ceconomy angesichts einer vom Elektronikhändler erwogenen Kapitalerhöhung um fast 12 Prozent ein. Der Mutterkonzern von Media Markt und Saturn will sich für die Neuordnung des verlustreichen Russland-Geschäfts frisches Kapital besorgen.

Am Rentenmarkt fiel die Umlaufrendite von 0,24 Prozent am Vortag auf 0,20 Prozent. Der Rentenindex Rex stieg um 0,20 Prozent auf 141,31 Punkte. Der Bund-Future gewann 0,40 Prozent auf 161,76 Punkte. Der Euro rutschte deutlich unter 1,16 Dollar. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs zuletzt am Montag auf 1,1613 (Freitag: 1,1596) Dollar festgesetzt.