Sommer-Nachtzuglinie : Erster Nachtzug aus Basel auf Rügen angekommen

Freitag Abend in Basel los und nächsten Morgen auf Rügen aufwachen: Das ist möglich mit dem neuen Urlaubs-Express. Bis zum 13. August fährt der Zug jedes Wochenende quer durch Deutschland.

Binz | Der erste Zug der neuen Sommer-Nachtzuglinie Urlaubs-Express zwischen Lörrach/Basel und Binz auf Rügen ist am Samstagvormittag im Ostseebad angekommen. Nach Angaben der Betreibergruppe Train4You pendelt der Zug an den Wochenenden bis zum 13. August zwischen Lörrach/Basel und Binz. Er soll jeweils Freitagabend in Basel starten und am Samstagvormitta...

