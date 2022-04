Agrar : Erdbeerernte beginnt in Mecklenburg-Vorpommern

Wenige Tage nach dem offiziellen Startschuss für die Spargelernte am Dienstag beginnt nun auch die die Ernte der Erdbeeren in Mecklenburg-Vorpommern. Agrarminister Till Backhaus (SPD) will die ersten süßen Früchte am Sonntag auf Karls` Erdbeerhof in Rövershagen bei Rostock pflücken. In Mecklenburg-Vorpommern werden Erdbeeren nach Angaben eines Ministeriumssprechers vom Donnerstag in 20 Betrieben auf rund 1100 Hektar angebaut. Im vergangenen Jahr wurden demnach rund 9600 Tonnen gepflückt. Das Gros der Ernte wird nach Angaben des Sprechers ab Mitte Mai vermarktet. Der Höhepunkt der Erdbeersaison werde etwa Mitte Juni erreicht.

