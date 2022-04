Wirtschaft : Energie vom Kriegsland kaufen

Russland soll mit dem Krieg in der Ukraine aufhören! Diese Forderung hört man häufig von deutschen Politikerinnen und Politikern. Am Wochenende wurden neue Verbrechen bekannt, die von der russischen Armee in der Ukraine begangen wurden. Nun fügen mehr und mehr Leute der Forderung noch eine Drohung hinzu: Wenn Russland nicht aufhört mit dem Krieg, dann kaufen wir kein Erdgas, Erdöl und Kohle mehr aus Russland.

So ein Schritt wäre bedeutend. Denn die russische Regierung hätte dann viel weniger Geld zur Verfügung. Doch auch Deutschland würde die Folgen stark zu spüren bekommen. Denn momentan benötigen wir noch viel Gas, Öl und Kohle aus Russland. Das lässt sich nicht so einfach durch Energie von woanders ersetzen. Fehlte die Energie aus Russland plötzlich, müs...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.