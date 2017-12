Anzeige „Wirtschaft erleben“ : Einladung zum 16. Dezember: Das Bestattungshaus Jürgensen, Schleswig kennenlernen

vergrößern 1 von 1 Foto: Friso Gentsch 1 von 1

von Julia Gohde

erstellt am 08.Dez.2017 | 10:17 Uhr

Im Rahmen der Serie „Wirtschaft erleben“ bietet sh:z das medienhaus seinen Leserinnen und Lesern regelmäßig interessante und ungewöhnliche Einblicke in Unternehmen aus der Region. Dieses Mal laden die Schleswiger Nachricht ein in das Bestattungshaus Jürgensen in Schleswig, Stadtfeld 2a.

Die Veranstaltung ist kostenlos, für die Anmeldung genügt eine E-Mail an anzeigen.schleswig@shz.de

Einen geliebten Menschen zu verlieren stellt nicht nur einen sehr schmerzlichen Verlust dar, sondern es kann auch als enorme Belastung empfunden werden, die Vielzahl von nötigen Entscheidungen rund um die Bestattung treffen zu müssen – das Bestattungsinstitut Jürgensen hilft dabei.

Individuelle Beratung und offene Ohren

Trauerfälle werfen oftmals Fragen auf - wie möchte man bestattet werden, wo soll die letzte Ruhestätte sein oder wie soll die Trauerfeier aussehen? Als kompetenter Partner steht hier das Team vom Bestattungshaus Jürgensen zur Seite. Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter gehen auf individuelle Wünsche ein und unterstützen die betroffenen Menschen in diesen schweren Zeiten.

Am 16. Dezember 2017 um 11 Uhr kann das Bestattungshaus besichtigt werden. Das Team nimmt sich Zeit für alle Fragen rund um das Thema Bestattung. Ausführliche Informationen gibt es auch zu den verschiedenen Möglichkeiten der Bestattungsvorsorge, denn für viele Hinterbliebene ist es eine große Hilfe, wenn bereits im Vorfeld alles geklärt ist und die Bestattung im Sinne der verstorbenen Person stattfindet.

Die Veranstaltung auf einen Blick:

Was Wirtschaft erleben - Bestattungshaus Jürgensen Wann Samstag, 16. Dezember, ab 11 Uhr Wo Stadtfeld 2a, 24837 Schleswig Anmeldung per E-Mail an anzeigen.schleswig@shz.de Sonstiges Ein kleiner Imbiss rundet die Veranstaltung ab Kosten -