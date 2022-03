Weniger Arbeitszeit : Ein Erfolgsmodell? Friseursalon im Norden setzt auf Vier-Tage-Woche

Mittwochs bis samstags – das sind die neuen Arbeitstage im Friseursalon von Antonia Burgsmüller. Mitte Januar hat sie die Vier-Tage-Woche eingeführt und schon jetzt steht fest: Ein Zurück gibt es nicht mehr.

In diesem Artikel erfährst Du: Warum Antonia Burgsmüller die Vier-Tage-Woche eingeführt hat. Was Corona damit zu tun hat. Wie sich ihr Leben und das ihrer Mitarbeiter verändert hat. Burgsmüller ist 34 Jahre alt, verheiratet und seit Ende Juni 2021 Mutter einer Tochter. Ihren Friseursalon „Hairvorragend by Antonia“ eröffnete sie vor fünf Jahren im...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.