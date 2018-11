Extreme Trockenheit : Dürresommer: Des Bauern Leid, des Reeders Glück

Die lange Trockenheit macht Landwirten und Waldbesitzern zu schaffen, während andere Gruppen profitieren. Und dann produziert der Wassermangel auch dort Gewinner, wo man sie am wenigsten vermutet hätte.

von Manuel Glasfort

14. November 2018, 20:09 Uhr

Osnabrück | Der Sommer 2018 war in Deutschland so heiß und trocken wie nur wenige zuvor, auch der Herbst brachte bisher kaum Regen. Wer jubelt, wer leidet?

Landwirte: Die größten Leidtragenden des heißen und trockenen Jahres 2018 waren die Bauern. Vor allem im Norden und im Osten Deutschlands kam es zu schweren Ernteverlusten, teilweise zu Totalausfällen. Der Bauernverband beziffert das bundesweite Minus beim Getreide auf 22 Prozent. Auch bei Kartoffeln, Zuckerrüben und vor allem beim Anbau von Tierfutter gab es Einbußen. Bei vielen Viehhaltern drohte das Futter knapp zu werden. Wegen der Dürre war einmal gemähtes Gras vielfach nicht für den sonst üblichen zweiten und dritten Schnitt nachgewachsen. Für rund 10 000 Betriebe sei die Lage existenzgefährdend, schätzte Agrarministerin Julia Klöckner im Sommer. Um die Not der Landwirte zu lindern, machten Bund und Länder gemeinsam bis zu 340 Millionen Euro an Dürrehilfen locker.





Obstbauern: Während viele Landwirte ihrem Getreide beim Vertrocknen zusehen mussten, fuhren die Obstbauern in diesem Jahr Rekordernten ein. Viele Bäume trugen dank der Wärme so viele Früchte, dass sie unter der Last fast auseinanderbrachen. Die Früchte waren in diesem Jahr auch deutlich früher reif als sonst. Die Apfelernte wird mit fast 1,1 Millionen Tonnen so üppig ausfallen wie seit mehr als 15 Jahren nicht mehr, schätzt das Statistische Bundesamt. Das sind 82 Prozent mehr als im Vorjahr, als ein später Frost den Obstbauern zugesetzt hatte. Auch Birnen und Kirschen gab es in diesem Jahr reichlich. Das Nachsehen hatten in Niedersachsen die Erdbeerbauern, die wegen der Trockenheit eine 15 Prozent niedrigere Ernte als im Vorjahr erwarten.

Supermarktkunden: Trotz der Ernteausfälle standen Supermarktkunden nicht vor leeren Regalen. Ernteausfälle konnten durch Importe aufgefangen werden, blieben aber nicht ohne Folgen für die Preise. Klar ist: Die magere Ernte in Europa und anderswo trieb den Weizenpreis auf ein Mehrjahreshoch. Muss der Endverbraucher nun also deutlich mehr für Brot und Brötchen berappen? Nein, zumindest nicht wegen der höheren Mehlpreise. Denn die machen nur einen relativ geringen Anteil an den Herstellungskosten von Brot und Brötchen aus. Besonders deutlich macht sich die Dürre bei manchen Gemüsesorten bemerkbar. Die Preise für Kartoffeln, Gurken, Kopf- und Eisbergsalat zogen kräftig an. Dagegen ließen die Rekordernten beim Obst die Preise purzeln. Unterm Strich zählten die Nahrungsmittel in den vergangenen Monaten zu den Inflationstreibern.

Waldbesitzer: Die öffentliche Aufmerksamkeit richtete sich auf die verdorrten Felder, doch auch den Wäldern setzte die anhaltende Trockenheit zu. Rund 300 000 Hektar Wald haben durch die Dürre Schaden genommen, wie der Bund der Deutschen Forstleute (BDF) vor wenigen Wochen schätzte. Hinzu kamen Stürme, Waldbrände und Borkenkäferbefall, sodass BDF-Bundesvorsitzender Ulrich Dohle den Gesamtschaden auf zwei Milliarden Euro taxiert. Die Arbeitsgemeinschaft Deutscher Waldbesitzerverbände geht sogar von 5,4 Milliarden Euro Schaden aus. Die Waldbesitzer richteten Hilferufe an die Politik – und wurden erhört. In dieser Woche kündigte Bundesagrarministerin Julia Klöckner an, 25 Millionen Euro über fünf Jahre verteilt bereitzustellen. Viele Neuanpflanzungen hätten die Dürre nicht überlebt, sagte Klöckner. Der Gesamtschaden für die Forstwirtschaft hänge auch vom künftigen Wetter ab und sei wohl erst 2019 genau zu beziffern.

Binnenschiffer: Die Bundesregierung hatte just Dürrebeihilfen für die Landwirte angekündigt, da reihten sich die Binnenschiffer ein in die Schlange der Bittsteller. Angesichts der Probleme durch niedrige Pegelstände müssten „staatliche Hilfen ernsthaft diskutiert werden“, sagte Martin Staats, Präsident des Bundesverbands der Deutschen Binnenschifffahrt, Ende August. Doch stehen die Binnenschiffer tatsächlich auf der Verliererseite? Glaubt man Martin Deymann, ist das Gegenteil der Fall. Der Geschäftsführer der gleichnamigen Reederei aus Haren im Emsland kann seine Schiffe nur eingeschränkt auf dem Rhein fahren lassen. Für die Kapitäne seien die niedrigen Pegelstände eine „nautische Herausforderung“. Dennoch sagt Deymann: „Wir haben keine Verdienstausfälle, im Gegenteil.“ Die Kunden seien vertraglich verpflichtet, Zuschläge bei Niedrigwasser zu zahlen. Weil die Schiffe nicht mehr voll beladen den Rhein hinauf fahren könnten, gebe es weniger Angebot an Schiffsraum, was die Preise weiter treibe. Mit der Tonnage sinke außerdem der Treibstoffbedarf. „Wir verdienen gutes Geld. Der Kunde muss drei- bis fünfmal so viel bezahlen“, resümiert Deymann.





Autofahrer: „Diesel ist leer“ – solche und ähnliche Zettel kleben zurzeit an manchen Zapfsäulen im Süden und Westen der Republik. Weil die Schifffahrt auf dem Rhein eingeschränkt ist, gibt es Lieferengpässe. Einzelne Tankstellen mussten den Verkauf von Diesel und Benzin zeitweise einstellen, berichtet der Bundesverband Freier Tankstellen (BTF). Verschärft wird die Situation dadurch, dass eine Erdölraffinerie im bayerischen Vohburg nach einer Explosion die Produktion drosseln musste. Die Folge des knapperen Angebots und der gestiegenen Transportkosten: höhere Preise. Während der Liter Superbenzin in Hamburg gestern Abend rund 1,43 Euro kostete, verlangten die Tankstellen in Stuttgart 1,57 Euro. „Sowohl von der Versorgungslage her als auch von den Preisen sieht es im Osten und Norden entspannter aus als im Westen und Süden“, sagte Alexander von Gersdorff, Sprecher des Mineralölwirtschaftsverbands.

Bierbrauer und -trinker: Keine guten Nachrichten für Biertrinker: Die schlechte Hopfen- und Getreideernte könnte auf die Bierpreise durchschlagen. „Mit zwei Prozent ist es nicht mehr getan. Es muss zu einer spürbaren Preisveränderung kommen“, sagte ein Sprecher der Privaten Brauereien Bayern unlängst. Die deutsche Hopfenernte fiel wegen der Hitze und Trockenheit unterdurchschnittlich aus. Der Präsident des Verbands der Hopfenpflanzer, Johann Pichlmaier, schätzt die Menge des 2018 geernteten Hopfens auf etwa 41.700 Tonnen. 2017 war die Ernte mit rund 41 560 Tonnen bereits unterdurchschnittlich. Allerdings erklärte der Geschäftsführer vom Bayerischen Brauerverbund, Walter König, dass die schlechten Erträge die Bierpreise nicht unmittelbar beeinflussten. Dafür seien auch anderen Faktoren wie höhere Lohnkosten verantwortlich.





Winzer: Zu den eindeutigen Gewinnern des Hitzesommers zählen die Winzer, die mit der Weinlese mehr als zufrieden sein können. Das gilt mit Blick auf Menge wie Qualität. Nach Schätzungen liegt die Jahresernte bundesweit bei mehr als 10,9 Millionen Hektolitern, die höchste Erntemenge seit 1999. „Nach der sehr kleinen Ernte 2017 hofften viele Weinhersteller in Deutschland auf vernünftige Erntemengen, um die Keller wieder zu füllen“, sagte Monika Reile, Geschäftsführerin des Deutschen Weininstituts. „Dass die Trauben darüber hinaus auch noch durchweg gesund und aromatisch waren, sorgte für zusätzliche Zufriedenheit.“ Die Trockenheit des Sommers habe der Rebenentwicklung mehr genutzt als geschadet, heißt es beim Weininstitut. „Was die Qualitäten anbelangt, wird der Weinjahrgang 2018 als absoluter Ausnahmejahrgang in die Geschichte eingehen“, ist man sich dort sicher.

Gastronomen und Hoteliers: Warum ans Mittelmeer fahren, wenn auch an Nord- und Ostsee die Sonne scheint? „Insgesamt waren die tollen Temperaturen für den Deutschlandtourismus positiv“, sagte Stefanie Heckel, Sprecherin des Branchenverbands Dehoga. „Die Küstenregionen haben einen wahren Ansturm erlebt.“ Gerade Hoteliers an Nord- und Ostsee hätten davon profitiert, wenn Kurzentschlossene sich für den Urlaub im eigenen Land entschieden hätten. Bundesweit stieg die Zahl der Gästeübernachtungen von Januar bis September um vier Prozent auf 373,1 Millionen. In der Gastronomie profitierten laut Heckel Strandbars, Biergärten und Eisdielen von der Hitze. „Weniger gut besucht waren dagegen die Restaurants in den Innenstädten. Das Mittagsgeschäft litt.“





Eisdielen und -produzenten: In den Eisdielen herrschte in diesem Jahr Hochbetrieb bis weit in den Herbst hinein. „Es ist auf jeden Fall eine super Saison gewesen“, sagte Annalisa Carnio vom Verband Uniteis, in dem sich italienische Eisdielen organisiert haben. Auch in den Supermärkten war Eis gefragt, entsprechend gut liefen die Geschäfte der industriellen Hersteller. „Es ist sehr gut gelaufen für die Speiseeishersteller“, sagte Solveig Schneider, Sprecherin vom Bundesverband der Deutschen Süßwarenindustrie (BDSI). Endgültige Umsatzzahlen lägen noch nicht vor, doch eines sei bereits sicher: „Zum ersten Mal seit zehn Jahren wird der Pro-Kopf-Verbrauch die Acht-Liter-Marke überschreiten.“