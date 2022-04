Grafik zeigt Rückzug : Dr. Oetker verlässt Russland: Diese Unternehmen sind schon weg

Die Zahl der Unternehmen, die ihre Aktivitäten in Russland nach der Invasion der Ukraine eingeschränkt oder beendet haben, wird immer größer. Wie viele Firmen dem Land den Rücken gekehrt haben und wer aus Deutschland dabei ist, zeigt die grafische Übersicht.

Auch der Nahrungsmittelhersteller Dr. Oetker zieht sich wegen des Ukraine-Krieges komplett aus Russland zurück. Das Familienunternehmen teilte am Freitag mit, dass es alle Anteile an seiner Russlandtochter an die bisherigen russischen Geschäftsführer verkaufe und damit sämtliche Aktivitäten in dem Land beende. Das Unternehmen hatte bereits direkt nach ...

