Unruhige Märkte : Dos und Don'ts für Anleger bei unruhigen Aktienkursen

Unsichere Lagen wirken sich auf die Aktienkurse aus. Selbst überschaubare Verluste können Anlegerinnen und Anleger dann nervös machen. Übereiltes Handeln ist aber fehl am Platz.

Die Ukraine-Krise stellt auch für die Aktienmärkte eine Herausforderung da. In Zeiten unruhiger Kursentwicklungen sollten Anlegerinnen und Anleger aber vor allem eines tun: Ruhe bewahren und abwarten, heißt es in der Zeitschrift Finanztest (Ausgabe 05/2022). Was Anlegende nicht tun sollten Wer eine breit gestreute Aktienanlage - etwa Welt- oder Europaa...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.