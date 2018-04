Emissionen bald kein Thema mehr? : Diesel-Abgaswerte: Bosch gelingt Durchbruch beim Stickoxid-Problem

Die neue Dieseltechnik des Autozulieferers kann das Stickoxid-Problem offenbar lösen – aber nicht für alle.

von Gerrit Hencke

27. April 2018, 10:30 Uhr

Renningen | Damit Dieselmotoren auch weiterhin eine Existenzberechtigung haben, müssen die Schadstoffwerte sinken. In der Politik wird seit langem über Hardware-Nachrüstungen diskutiert. Zahlreiche Fahrzeuge bekamen derweil ein Software-Update. Und nun kommt die Firma Bosch. Der weltgrößte Autozulieferer will den Diesel noch nicht aufgeben und hat die bereits entwickelten und bestehenden Konstruktionselemente so optimiert, dass die Stickstoffoxide drastisch reduziert werden konnten.

Bosch vermeldet einen Durchschnittswert von 13 Milligram Stickoxid pro Kilometer bei einem Testfahrzeug, das zuvor die gesetztlich vorgeschriebene RDE-Runde (Real Driving Emissions) gemischt aus Stadt, Landstraße und Autobahn absolvierte „Das ist nur rund ein Zehntel des in Europa ab 2020 geltenden Grenzwerts“, heißt es. Diesel-Fahrzeuge dürfen derzeit im Realbetrieb noch 168 Milligramm Stickoxid pro Kilometer ausstoßen, 2020 soll der Grenzwert auf 120 Milligramm sinken. „Das Stickoxid-Problem im Straßenverkehr ist technisch lösbar“, sagte der Vorsitzende der Bosch-Geschäftsführung, Volkmar Denner, am Mittwoch bei der Präsentation der Bilanz für 2017.

Selbst bei besonders herausfordernden Stadtfahrten, deren Testparameter deutlich über die gesetzlichen Anforderungen hinausgehen, liegen die Werte der Testfahrzeuge bei durchschnittlich nur noch 40 Milligramm pro Kilometer. Die Stickoxid-Emissionen bleiben laut Bosch in allen Fahrsituationen unter dem Grenzwert – egal ob der Fahrer stark beschleunigt oder langsam fährt, es draußen heiß oder kalt ist oder man auf der Autobahn oder in zähem Stadtverkehr utnerwegs ist.

Wie Bosch das geschafft hat? Durch die Fokussierung auf das Wärmemanagement von Motor und Abgasentgiftung. Dabei baut Bosch allein auf die über Jahre bewährten Systeme wie Common-Rail-Einspritzung, Abgasturboaufladung, Ladeluftkühlung, Abgasrückführung sowie Speicher- und SCR-Katalysator. Später soll laut Bosch Künstliche Intelligenz dazukommen. Zusätzliche Komponenten, die die Kosten erhöhen würden, sind nicht erforderlich.

Bosch hat erreicht, die Brennraum- und Abgastemperatur in einem deutlich engeren Korridor zu halten, als das bisher möglich war. Dabei geht es gleichermaßen um die Vermeidung von Stickoxiden bei der Verbrennung und deren Aufspaltung in harmlose Bestandteile danach. Für eine optimale Stickoxid-Konvertierung müssen die Abgase mehr als 200 Grad heiß sein. Weil diese Temperatur beispielsweise im Stadtverkehr oder bei Fahrten bergab nicht erreicht wird, steuert die neue Technik von Bosch die Abgastemperatur entsprechend.

„Nach unserem Durchbruch sind wir sicher: Dem Selbstzünder wird in Zukunft niemand die Einfahrt in die Städte pauschal verbieten können“, betonte Denner. Die Technik sei so weit ausgereift, dass sie sofort in die Serienentwicklung der Hersteller einfließen könne. Teurer als ein normaler Diesel soll sie nicht sein, Verbrauch und Leistung nur minimal beeinflussen und zudem unabhängig von äußeren Umständen wie Fahrstil, Streckenprofil und Temperatur funktionieren.

Klingt toll, doch es gibt einen Haken

Denner zeigte sich überzeugt, die Debatte über das Aus für den Diesel damit beenden zu können. Zudem plädierte er dafür, die Umweltbilanz auch von Elektroautos kritischer und realistischer zu sehen. „In solcher Gesamtbetrachtung kann herauskommen: Es ist besser, den richtigen Diesel zu fahren, als das falsche Elektroauto“, sagte er.

Bosch verkauft jedoch keine kompletten Motoren, die sich mal eben einbauen ließen. Und eine Möglichkeit zur Nachrüstung älterer Diesel ist die neue Technik auch nicht. Selbst wenn sie also sofort verfügbar ist, müssten die Hersteller sie erst in ihre eigene Motorenentwicklung integrieren – was Jahre dauern könnte.

Auch die Autohersteller verweisen stets darauf, dass der technische Fortschritt mit den aktuellen, saubereren Motoren, die die Grenzwerte einhalten, das Stickoxid-Problem des Diesels letztlich lösen wird. Besitzern älterer Diesel, die sich von Fahrverboten bedroht sehen, hilft das freilich nichts. Sie bräuchten ein neues Auto.

Aus dem Diesel-Skandal um manipulierte Abgasreinigungssysteme, in dem auch Bosch als Zulieferer im Visier der Ermittler steht, zieht Denner Konsequenzen. Ein neuer Kodex verbietet den Entwicklern künftig den Einbau von Funktionen, die Testzyklen erkennen und die Technik für Tests anders einstellen als im Normalbetrieb – egal, was die Kunden verlangen. „Im Zweifel haben die Bosch-Werte Vorrang vor Kundenwünschen“, sagte Denner.

(mit Material der dpa)