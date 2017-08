Statistiker legen Zahlen vor : Deutschland-Tourismus auf dem Weg zu einem neuen Rekordjahr?

vergrößern 1 von 1 Foto: Kay Nietfeld 1 von 1

In den ersten fünf Monaten stieg die Zahl der Übernachtungen von Gästen aus dem In- und Ausland um 1 Prozent auf 159,4 Millionen. Deutschland legte vor allem in der Gunst ausländischer Reisender zu. Die Zahl der Übernachtungen erhöhte sich um 4 Prozent auf 29,3 Millionen. Bei inländischen Gästen gab es ein Plus von 1 Prozent auf 130,1 Millionen. 2016 hatte der Deutschland-Tourismus das siebte Rekordjahr in Folge verzeichnet.

Deutschland-Tourismus 05/2017

von dpa

erstellt am 10.Aug.2017 | 05:04 Uhr