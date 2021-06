Wirtschaftsforum : Deutsche und Russen sprechen über Zusammenarbeit in Krisen

Russlands Präsident Putin will sich beim internationalen Wirtschaftsforum in St. Petersburg heute zur ökonomischen und sozialen Lage in seinem Land äußern. Es dürfte auch kritische Fragen geben.

Sankt-Peterburg | Beim internationalen Wirtschaftsforum in St. Petersburg wollen deutsche und russische Wirtschaftsvertreter sowie Politiker Möglichkeiten einer Zusammenarbeit auch in Zeiten massiver politischer Spannungen ausloten. Zu einer Diskussionsrunde über eine Energie-Zusammenarbeit sind an diesem Freitag etwa die Vorstandschefs von Siemens Energy, OMV, Unip...

