Telekommunikation : Deutsche Telekom legt zu - US-Tochter Wachstumstreiber

Die Übernahme des US-Rivalen Sprint zahlt sich für die Deutsche Telekom jetzt schon aus. Der Jahresausblick fällt entsprechend optimistischer aus.

Bonn | Die Deutsche Telekom hat einen guten Jahresauftakt hinter sich. Der Umsatz kletterte im ersten Quartal im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um fast ein Drittel (32,3 Prozent) auf 26,4 Milliarden Euro, wie der Bonner Konzern am Mittwoch mitteilte. Das dicke Plus lag an der Übernahme des US-Rivalen Sprint. Rechnet man dessen Umsätze und andere Effekte ...

