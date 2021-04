Geldhaus : Deutsche Bank schließt vor allem Filialen in NRW

Bankfilialen werden in der Corona-Pandemie selten besucht. Die Deutsche Bank zieht Konsequenzen und baut weitere Filialen ab. Bundesweit sind vor allem Großstädte von den Schließungen betroffen.

Frankfurt am Main | Der Abbau von knapp 100 Filialen der Deutschen Bank trifft vor allem Großstädte und Nordrhein-Westfalen. Im bevölkerungsreichsten Bundesland sollen 37 Standorte dicht gemacht werden, darunter vier Filialen in Düsseldorf sowie jeweils drei in Köln und Essen. Das geht aus einer heute veröffentlichten Übersicht auf der Homepage des Geldhauses hervorge...

