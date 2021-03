Zahlen für 2020 : Deutsche Bahn fährt 5,7 Milliarden Euro Verlust ein

Die Corona-Krise schlägt bei der Deutschen Bahn mit einem Milliarden-Verlust kräftig ins Kontor. Doch an den geplanten Investitionen will der Konzern festhalten - und hofft auf die Rückkehr der Kunden.

Berlin | Die Deutsche Bahn hat im Jahr 2020 in der Corona-Krise unterm Strich einen Verlust von 5,7 Milliarden Euro eingefahren. Noch ein Jahr zuvor hatte der bundeseigene Konzern einen Gewinn in Höhe von 680 Millionen Euro gemacht, wie aus dem aktuellen Jahresbericht hervorgeht, den die Bahn am Donnerstag vorstellte. „Im laufenden Jahr wird sich das Ges...

