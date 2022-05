Landwirtschaft : Deutlich mehr Rapsfelder in Schleswig-Holstein

Die Landwirte in Schleswig-Holstein haben ihre Rapsflächen nach jahrelangem Rückgang wieder deutlich ausgeweitet. Mit einem Plus von 18 Prozent auf rund 73 000 Hektar werde das Niveau von 2014 mit rund 100 000 Hektar aber nicht wieder erreicht, teilte die Präsidentin der Landwirtschaftskammer Schleswig-Holstein, Ute Volquardsen, beim Besuch eines Hofes in Norddeich (Kreis Dithmarschen) am Freitag mit. 2021 hatten die Bauern nur noch rund 60 000 Hektar mit der Ölfrucht bestellt. Die leuchtend gelben Felder prägen im Frühjahr in Teilen Schleswig-Holstein das Landschaftsbild.

Hinter Winterweizen mit einer Anbaufläc...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.