Kommentar : Der Normalbürger muss sich mit der Wohnungsmisere vorerst wohl abfinden

Überall in Deutschland fehlt es an bezahlbarem Wohnraum. Jetzt machen zusätzlich Materialmangel und Preissteigerungen der Bauindustrie zu schaffen. Auswege aus der Wohnungsmisere werden damit immer schwieriger.

Es ist zum Verrücktwerden: Wer heute in einer deutschen Großstadt eine bezahlbare Wohnung finden will, der darf sich auf einen monatelangen Stresstest einstellen. Und selbst in ländlicheren Regionen fehlt es zunehmend an bezahlbarem Wohnraum. Die Nachfrage ist dem Angebot längst enteilt, ein Grund für steigende Preise und Mieten – und dies, obwohl Poli...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.