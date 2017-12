Trotz drohender Fahrverbote : Der Diesel gibt nicht auf

vergrößern 1 von 1 Foto: Wilhelm Amsel/dpa 1 von 1

Kiel | Im Februar des kommenden Jahres wird das Bundesverwaltungsgericht darüber entscheiden, ob es in Städten wie Stuttgart, Hamburg oder auch Kiel Fahrverbote für ältere Dieselfahrzeuge geben wird. Teile der Politik bekämpfen die Dieseltechnik, insbesondere die Deutsche Umwelthilfe. Der Diesel selbst aber gibt nicht auf. Und die Verbraucher halten an dieser Kraftstoffart fest.

Nach Angaben des Mineralölwirtschaftsverbandes tanken Autofahrer und Gewerbetreibende in Deutschland so viel Diesel wie nie zuvor. Mit einem Absatz von 39 Millionen Tonnen liegt der Absatz in diesem Jahr um zwei Prozent höher als im Vorjahr. Und dies, obwohl die Zahl der Diesel-Zulassungen in diesem Jahr bislang um 17 Prozent gegenüber 2016 zurückgegangen ist. Ein Drittel aller Fahrzeuge in Deutschland werden von einem Dieselmotor angetrieben, insgesamt sind immer noch 15 Millionen Diesel-Autos auf den Straßen zwischen Flensburg und München unterwegs. Der Diesel kämpft um sein Überleben. Und das aus gutem Grund: Moderne Diesel sind sparsamer als Benzinmotoren und blasen ein Fünftel weniger Kohlendioxid in die Luft.

Hoher Diesel-Verbrauch durch steigenden Online-Handel

Der hohe Verbrauch hängt mit der florierenden deutschen Wirtschaft zusammen. Es werden so viel Waren täglich transportiert wie noch nie zuvor. Dazu tragen auch die zunehmenden Online-Bestellungen bei. Fast alle Lieferwagen der Paketzusteller fahren mit Dieselkraftstoff – wie auch die Sattelzüge der Speditionen. Die Logistik-Unternehmen haben gar keine andere Wahl als auf den Dieselantrieb zu setzen. Das wird auch auf Jahrzehnte so bleiben.

Dies betrifft besonders den Schwerlastverkehr auf den Skandinavien-Routen in Schleswig-Holstein, sei es auf der A7 zwischen Flensburg und Hamburg oder auf der A 20, die ja weiter ausgebaut werden soll. In den skandinavischen Ländern setzt die Transportbranche auch in Zukunft auf Lkw-Diesel. Massenhersteller wie die zur Volkswagen-Gruppe gehörender Unternehmen MAN und Scania oder auch Volvo und Daimler-Benz. „Der Diesel wird in den Fuhrparks auch künftig eine wichtige Rolle spielen“, heißt es beim Bundesverband Fuhrparkmanagement, in dem ein Großteil von Firmen mit Dienstwagen-Flotten organisiert ist. Außerdem werden rund 70 Prozent der so genannten und immer beliebter werdenden SUVs, der Geländewagen also, mit Dieselmotoren ausgerüstet.

Kritik an Steuervorteilen für Dieselfahrzeuge

In der Diskussion um Steuervorteile für Dieselkraftstoff widerspricht BMW-Chef Harald Krüger dem VW-Vorstandsvorsitzenden Matthias Müller. Anders als der Volkswagen- Chef will Krüger an den Steuersubventionen für den Diesel festhalten. „Ich halte die Abschaffung der Dieselsubventionen für falsch“, sagte Krüger gestern. Aus Sicht der Kunden, die einen Diesel gekauft haben, sei das nicht vertretbar.

Krüger reagierte auf Aussagen von VW-Chef Müller, der die bestehenden Steuervorteile für Dieselsprit in Zweifel gezogen hatte. Auch der der frühere Ford-Chef und mögliche künftige Autoverbandspräsident Bernhard Mattes hält die Steuervorteile für Dieselkraftstoff für gerechtfertigt. Der von Volkswagen inszenierte Abgas-Skandal begann vor drei Jahren. Der Diesel aber fährt weiter. Wenn auch nur auf Bewährung.