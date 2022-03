Agrar : Debatte um EU-Düngemittelregeln auf dem Bauerntag

Nicht erst seit Beginn des Krieges in der Ukraine kritisieren die Landwirte die EU-Regeln zum Düngereinsatz. Mit Blick auf die beeinträchtigte Nahrungsmittelversorgung fordern sie jetzt erneut Nachbesserungen. Der Landesagrarminister stimmt die Landwirte jedoch eher auf mehr Beschränkungen ein.

Die Bauern in Mecklenburg-Vorpommern fordern mit Blick auf den Krieg in der Ukraine auf ihrem Bauerntag ein Umdenken bei den EU-Düngeregeln. In Zeiten, in denen Dünger knapp sei, müsse effektiv gewirtschaftet werden, „pauschale Düngebeschränkungen sind dabei wenig hilfreich“, sagte Bauernpräsident Detlef Kurreck am Donnerstag in Linstow. „Betriebe, die...

