Börse in Frankfurt : Dax zieht vor EZB-Pressekonferenz weiter an

erstellt am 07.Sep.2017 | 12:23 Uhr

Der deutsche Leitindex zog bis zum Donnerstagmittag um 0,99 Prozent auf 12 335,46 Punkte an. Bereits am Mittwoch war das Börsenbarometer aus dem Abwärtstrend seit Ende Juni ausgebrochen.

Auch der MDax der mittelgroßen Werte präsentierte sich mit plus 0,47 Prozent auf 24 809,77 Punkte freundlich. Der Technologiewerte-Index TecDax gewann 0,96 Prozent auf 2336,28 Zähler, nachdem er zwischenzeitlich den höchsten Stand seit Februar 2001 erreicht hatte. Für den Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 ging es etwas weniger deutlich nach oben.

Im Fokus steht am Nachmittag dann die Europäische Zentralbank. Dabei dreht sich alles um den im kommenden Jahr möglichen Ausstieg aus dem milliardenschweren Anleihekaufprogramm zur Stützung der Konjunktur. Nach Auffassung der Devisenexperten der Commerzbank wird die EZB wohl auf Basis der neuen Prognosen und des soliden Wirtschaftsausblick signalisieren, dass sie bereit ist, die Käufe zu reduzieren.

Mit Spannung wird zudem erwartet, ob sich EZB-Chef Mario Draghi auf der Pressekonferenz zum starken Euro äußern werden. Dieser kann die Exporte in Länder außerhalb der Eurozone verteuern. Die Erwartungen diesbezüglich seien hoch, der tatsächliche Neuigkeitswert aber dürfte sich in sehr engen Grenzen halten, schrieb Analyst Dirk Gojny von der Essener National-Bank. Eine Leitzinsanhebung liegt derweil nach einhelliger Einschätzung von Ökonomen noch in weiter Ferne.

Hierzulande griffen die Anleger vor allem bei den Aktien von Versorgern zu. Obwohl der spanische Konzern Iberdrola ein von der Zeitung «Expansion» kolportiertes Interesse an dem Branchenkollegen Innogy verneint hatte, lagen die Papiere der Ökostromtochter von RWE zuletzt noch knapp 2 Prozent im Plus.