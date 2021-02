Börse in Frankfurt : Dax wieder knapp über 14.000 Punkten

Der deutsche Aktienmarkt hat sich am Donnerstag von seinen zur Wochenmitte erlittenen Verlusten weitgehend erholt.

Frankfurt/Main | Die Kursbewegungen hielten sich aber in Grenzen, zumal die wichtigsten Börsen in Asien wegen Feiertagen geschlossen bleiben. Der Dax eroberte die Marke von 14.000 Punkten zurück und lag zuletzt 0,50 Prozent im Plus bei 14.002,60 Punkten. Der Leitinde...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.